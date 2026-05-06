CS Wind Aktie
WKN DE: A14T24 / ISIN: KR7112610001
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: CS Wind stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CS Wind gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass CS Wind für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1186,28 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2291,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 720,68 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 15,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 857,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4648,27 KRW im Vergleich zu 837,00 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2.921,72 Milliarden KRW, gegenüber 2.818,75 Milliarden KRW im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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06.05.26
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