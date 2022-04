Ausblick: CSAM Health Group AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

CSAM Health Group AS Registered veröffentlicht am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,120 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CSAM Health Group AS Registered -0,180 NOK je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 90,8 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 46,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,9 Millionen NOK in den Büchern standen.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -1,700 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,970 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 330,7 Millionen NOK, gegenüber 229,1 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at