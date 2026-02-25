CSAM Health Group AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QD8B / ISIN: NO0010894512
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: CSAM Health Group AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CSAM Health Group AS Registered lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CSAM Health Group AS Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,120 NOK aus. Im letzten Jahr hatte CSAM Health Group AS Registered einen Verlust von -1,600 NOK je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 124,0 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 115,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 NOK, gegenüber -3,310 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 485,5 Millionen NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 427,7 Millionen NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
