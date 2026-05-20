Ausblick: CSAM Health Group AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CSAM Health Group AS Registered stellt am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,380 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent auf 128,5 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,32 NOK, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 521,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 494,2 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at