Ausblick: CSAM Health Group AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CSAM Health Group AS Registered stellt am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,200 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 NOK je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 121,1 Millionen NOK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 128,0 Millionen NOK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 NOK, gegenüber 0,330 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 512,0 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 494,2 Millionen NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at