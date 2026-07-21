CSB Bank Aktie
WKN DE: A2P6XP / ISIN: INE679A01013
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: CSB Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CSB Bank wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 9,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CSB Bank 6,84 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll CSB Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7,43 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 42,19 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 46,57 INR je Aktie, gegenüber 36,50 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 36,11 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 56,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CSB Bank Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: CSB Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CSB Bank Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CSB Bank Ltd Registered Shs
|370,15
|2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.