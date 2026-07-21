Ausblick: CSB Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CSB Bank wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 9,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CSB Bank 6,84 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll CSB Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7,43 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 42,19 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 46,57 INR je Aktie, gegenüber 36,50 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 36,11 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 56,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at