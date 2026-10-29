Ausblick: CSC Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CSC Financial wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,610 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,09 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 9,87 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 CNY im Vergleich zu 1,18 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 32,69 Milliarden CNY, gegenüber 48,49 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net