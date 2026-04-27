CSI Solar a Aktie
ISIN: CNE100006KH6
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: CSI Solar A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CSI Solar A wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,009 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll CSI Solar A nach der Prognose von 1 Analyst 9,00 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 24,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,99 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,392 CNY, gegenüber 0,610 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 41,36 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 46,13 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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