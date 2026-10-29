CSI Solar a Aktie

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WKN DE: A40Y92 / ISIN: CNE100006KH6

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: CSI Solar A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CSI Solar A stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,134 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 34,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,22 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei CSI Solar A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,69 Milliarden CNY aus.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,349 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,32 Milliarden CNY, gegenüber 40,21 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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