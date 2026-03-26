CSR a Aktie
WKN DE: A0Q8LS / ISIN: CNE100000CP9
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: CSR A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CSR A wird am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass CSR A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll CSR A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 96,29 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CSR A 93,87 Milliarden CNY umsetzen können.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,514 CNY, gegenüber 0,430 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 276,70 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 245,59 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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