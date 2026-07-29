Ausblick: CSW Industrials verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CSW Industrials öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,48 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CSW Industrials ein EPS von 2,43 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,04 Prozent auf 342,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CSW Industrials noch 263,7 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,02 USD aus. Im Vorjahr waren 6,70 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at