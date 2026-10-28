CSW Industrials Aktie
WKN DE: A140CD / ISIN: US1264021064
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: CSW Industrials verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CSW Industrials wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,63 USD. Dies würde einem Zuwachs von 50,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CSW Industrials 2,41 USD je Aktie vermeldete.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 277,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 351,0 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,70 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,28 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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