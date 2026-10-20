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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: CSX gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CSX lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CSX die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 0,531 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CSX in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 3,96 Milliarden USD im Vergleich zu 3,59 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 15,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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