Ausblick: CSX legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CSX wird am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

22 Analysten schätzen, dass CSX für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,518 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,57 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,54 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,03 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at