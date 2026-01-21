Ausblick: CSX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CSX gibt am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

23 Analysten schätzen, dass CSX für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,412 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent auf 3,54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,79 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 14,54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at