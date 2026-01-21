CSX Aktie

CSX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865857 / ISIN: US1264081035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 07:01:06

Ausblick: CSX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CSX gibt am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

23 Analysten schätzen, dass CSX für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,412 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent auf 3,54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,79 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 14,54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CSX Corp.

mehr Nachrichten