Ausblick: CTEK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CTEK Registered wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 209,7 Millionen SEK gegenüber 212,8 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,977 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,380 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 913,0 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 831,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at