Ausblick: CTEK Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CTEK Registered wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,200 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 122,22 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll CTEK Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 216,6 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CTEK Registered 221,9 Millionen SEK umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,660 SEK je Aktie, gegenüber -0,600 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 890,2 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 913,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

