CTEK AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C283 / ISIN: SE0016798763
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: CTEK Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CTEK Registered wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CTEK Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,211 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,680 SEK je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CTEK Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 221,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 279,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,371 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,600 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 844,4 Millionen SEK, gegenüber 913,8 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
