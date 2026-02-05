Ausblick: CTEK Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CTEK Registered wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CTEK Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,211 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,680 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CTEK Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 221,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 279,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,371 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,600 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 844,4 Millionen SEK, gegenüber 913,8 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at