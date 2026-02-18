CTO Realty Growth Aktie

CTO Realty Growth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHDC / ISIN: US22948Q1013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:01:06

Ausblick: CTO Realty Growth legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CTO Realty Growth präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent auf 37,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,710 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 149,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 124,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CTO Realty Growth Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu CTO Realty Growth Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTO Realty Growth Inc Registered Shs 18,98 -0,05% CTO Realty Growth Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen