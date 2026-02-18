Ausblick: CTO Realty Growth legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CTO Realty Growth präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent auf 37,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,710 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 149,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 124,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at