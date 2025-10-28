Ausblick: CTO Realty Growth legt Quartalsergebnis vor

CTO Realty Growth äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CTO Realty Growth im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll CTO Realty Growth nach den Prognosen von 4 Analysten 37,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,770 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 149,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 124,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at