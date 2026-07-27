CTO Realty Growth Aktie
WKN DE: A2QHDC / ISIN: US22948Q1013
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: CTO Realty Growth zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CTO Realty Growth präsentiert am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass CTO Realty Growth für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent auf 42,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 168,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 149,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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