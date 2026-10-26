Ausblick: CTO Realty Growth zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CTO Realty Growth präsentiert am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll CTO Realty Growth nach den Prognosen von 4 Analysten 45,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,8 Millionen USD umgesetzt worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,933 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 176,8 Millionen USD, gegenüber 149,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at