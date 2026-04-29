Ausblick: CTP BV Bearer and Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CTP BV Bearer and Registered lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CTP BV Bearer and Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,210 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,78 Prozent verringert. Damals waren 0,410 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 244,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 223,9 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,994 EUR im Vergleich zu 2,26 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 958,3 Millionen EUR, gegenüber 984,5 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at