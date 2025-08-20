CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Ausblick 20.08.2025 07:01:06

Ausblick: CTS Eventim gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CTS Eventim gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

CTS Eventim wird am 21.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,770 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CTS Eventim noch 0,600 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll CTS Eventim nach den Prognosen von 4 Analysten 852,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,32 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,81 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

08.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
05.08.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
25.06.25 CTS Eventim Buy UBS AG
17.06.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
