Ausblick: CTS Eventim stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CTS Eventim öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.

CTS Eventim wird am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,522 EUR gegenüber 0,480 EUR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CTS Eventim in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 515,2 Millionen EUR im Vergleich zu 498,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,29 EUR, gegenüber 2,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,16 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,08 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at