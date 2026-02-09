Ausblick: CTS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CTS präsentiert in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 6,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 127,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 135,9 Millionen USD aus.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 2,21 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 539,9 Millionen USD, gegenüber 515,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

