Ausblick: CTS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CTS wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,520 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CTS in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 136,8 Millionen USD im Vergleich zu 125,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 565,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 542,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at