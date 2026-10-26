Ausblick: CTS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CTS präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,653 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CTS ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CTS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 146,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD, gegenüber 2,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 573,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 542,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at