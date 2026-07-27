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WKN: 850843 / ISIN: US1265011056

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: CTS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CTS wird am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,610 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,620 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 143,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135,5 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 571,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 542,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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