Ausblick: CubeSmart mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CubeSmart wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,81 Prozent auf 275,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CubeSmart noch 273,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,46 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at