Ausblick: CubeSmart mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CubeSmart veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,364 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CubeSmart 0,360 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 281,1 Millionen USD – ein Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CubeSmart 282,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at