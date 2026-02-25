Ausblick: CubeSmart zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CubeSmart präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass CubeSmart für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll CubeSmart im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 276,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,28 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,10 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at