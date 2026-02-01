CUC Aktie

WKN DE: A3EGX1 / ISIN: JP3347080008

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: CUC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CUC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 29,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CUC 25,99 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,53 Milliarden JPY gegenüber 12,95 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 84,79 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 106,81 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 55,55 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 47,04 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

