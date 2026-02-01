CUC Aktie
WKN DE: A3EGX1 / ISIN: JP3347080008
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: CUC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CUC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 29,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CUC 25,99 JPY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,53 Milliarden JPY gegenüber 12,95 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 84,79 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 106,81 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 55,55 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 47,04 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CUC Inc. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: CUC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: CUC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: CUC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: CUC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CUC Inc. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CUC Inc. Registered Shs
|847,00
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.