Ausblick: CUC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CUC lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 46,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 276,12 Prozent erhöht. Damals waren 12,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CUC in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 12,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 91,94 JPY im Vergleich zu 106,81 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 55,08 Milliarden JPY, gegenüber 47,04 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at