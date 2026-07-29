CUC Aktie
WKN DE: A3EGX1 / ISIN: JP3347080008
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: CUC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CUC wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 7,28 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,10 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,86 Milliarden JPY gegenüber 13,00 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 36,83 JPY je Aktie, gegenüber 97,35 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 63,46 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 54,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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