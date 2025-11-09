CUC Aktie
Ausblick: CUC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CUC wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 29,74 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35,57 JPY erwirtschaftet worden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,04 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 27,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 93,29 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 106,81 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 56,59 Milliarden JPY, gegenüber 47,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
