Cullen-Frost Bankers Aktie

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WKN: 906913 / ISIN: US2298991090

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Cullen-Frost Bankers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cullen-Frost Bankers gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,80 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,67 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,05 Prozent auf 610,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cullen-Frost Bankers noch 744,6 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,92 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,42 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,91 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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