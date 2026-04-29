Ausblick: Cullen-Frost Bankers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cullen-Frost Bankers wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,48 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cullen-Frost Bankers einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 587,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 16,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cullen-Frost Bankers einen Umsatz von 706,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,35 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,40 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at