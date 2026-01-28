Cullen-Frost Bankers Aktie

WKN: 906913 / ISIN: US2298991090

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Cullen-Frost Bankers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cullen-Frost Bankers wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Cullen-Frost Bankers 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 578,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 19,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cullen-Frost Bankers 721,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,84 USD, gegenüber 8,87 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cullen-Frost Bankers Inc

Analysen zu Cullen-Frost Bankers Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Cullen-Frost Bankers Inc

