Ausblick: Cullen-Frost Bankers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cullen-Frost Bankers äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,55 USD je Aktie gegenüber 2,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 17,82 Prozent auf 589,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 717,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at