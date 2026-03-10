Culp Aktie

Culp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919437 / ISIN: US2302151053

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Culp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Culp präsentiert in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,140 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 51,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 52,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,720 USD, gegenüber -1,530 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 205,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 213,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

