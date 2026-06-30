Culp Aktie

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WKN: 919437 / ISIN: US2302151053

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30.06.2026 07:01:06

Ausblick: Culp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Culp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,110 USD. Dies würde einen Gewinn von 35,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Culp -0,170 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Culp in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 50,1 Millionen USD im Vergleich zu 48,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,940 USD, gegenüber -1,530 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 202,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 213,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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