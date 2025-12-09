Ausblick: Culp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Culp lädt am 10.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,180 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 53,1 Millionen USD gegenüber 55,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,62 Prozent.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,520 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 213,1 Millionen USD, gegenüber 213,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

