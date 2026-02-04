Ausblick: Cummins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cummins wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,10 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,79 USD, gegenüber 28,37 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 33,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 34,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at