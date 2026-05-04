Ausblick: Cummins präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cummins wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,96 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,17 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cummins für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,37 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,33 USD, gegenüber 20,50 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 35,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,67 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at