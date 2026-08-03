Ausblick: Cummins stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cummins wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 7,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,43 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,95 Prozent auf 9,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cummins noch 8,64 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 29,28 USD, gegenüber 20,50 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 37,24 Milliarden USD im Vergleich zu 33,67 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at