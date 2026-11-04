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WKN: 853121 / ISIN: US2310211063

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cummins zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cummins präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cummins 3,86 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,67 Prozent auf 9,87 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 29,43 USD, gegenüber 20,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 37,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,67 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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