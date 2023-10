Ausblick: Cumulus Media A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cumulus Media A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,340 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,13 Prozent auf 207,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 233,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,803 USD im Vergleich zu 0,810 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 846,5 Millionen USD, gegenüber 953,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

