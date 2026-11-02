Ausblick: Curaleaf gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Curaleaf veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,144 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 346,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 441,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,500 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,77 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net