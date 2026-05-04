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WKN DE: A2N8GY / ISIN: CA23126M1023

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Curaleaf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Curaleaf wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Curaleaf für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,076 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 317,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 444,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,258 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,500 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,77 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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